Vocalista sufre descarga eléctrica en concierto en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vocalista de una banda de rock fue víctima de una fuerte descarga eléctrica durante una presentación en vivo.

La tragedia ocurrió en un bar ubicado en la zona del Centro de Lima, Perú, mientras la banda ofrecía un show ante decenas de espectadores. Al acercarse al micrófono, el cantante, que también tocaba la guitarra, fue alcanzado por una descarga eléctrica que lo dejó paralizado por varios segundos. Su cuerpo reaccionó visiblemente, mientras el público observaba, primero incrédulo y luego en shock.

La escena, tensa y electrizante en más de un sentido, cambió cuando los músicos, al notar lo que sucedía, corrieron hacia él. Lo separaron del micrófono, detuvieron el espectáculo y pidieron ayuda. La intervención rápida de sus compañeros resultó crucial para evitar un desenlace fatal.