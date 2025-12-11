Visa Dorada de Trump: acceso exprés a ciudadanía por inversión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, dio a conocer este jueves el lanzamiento del sitio web trumpcard.gov, a través del cual los interesados podrán iniciar el trámite de la denominada "Trump Gold Card", también conocida como Visa Dorada.

La información fue publicada por el propio mandatario en su cuenta oficial de Truth Social, donde aseguró que esta tarjeta ofrece “una vía directa hacia la ciudadanía” para personas calificadas y previamente verificadas.

“La página se abrirá en 30 minutos. ¡Muy emocionante! Nuestras grandes compañías americanas finalmente podrán conservar su talento invaluable”, expresó Trump en la publicación, acompañada de la imagen de una tarjeta dorada con su rostro.

Según el anuncio, la Trump Gold Card estaría dirigida a personas extranjeras con capacidad económica para realizar una inversión significativa en Estados Unidos, lo que les permitiría acelerar su proceso de residencia legal y, eventualmente, la ciudadanía.