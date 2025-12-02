VIRAL: Llevan a perritos al cine a ver Zootopia 2, en China

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiebre por Zootopia 2 no solo ha llenado salas de cine en China, sino que ha provocado una inusual escena: en algunas funciones, se permitió el ingreso de perros como parte de una propuesta familiar y diferente.

Videos que circulan en redes sociales muestran a espectadores acompañados por sus mascotas dentro de las salas, lo que convirtió estas proyecciones en auténticos encuentros entre amantes de los animales. La propuesta buscaba integrar a las mascotas como miembros activos del plan familiar.