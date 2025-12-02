VIRAL: Llevan a perritos al cine a ver Zootopia 2, en China

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiebre por Zootopia 2 no solo ha llenado salas de cine en China, sino que ha provocado una inusual escena: en algunas funciones, se permitió el ingreso de perros como parte de una propuesta familiar y diferente.
Videos que circulan en redes sociales muestran a espectadores acompañados por sus mascotas dentro de las salas, lo que convirtió estas proyecciones en auténticos encuentros entre amantes de los animales. La propuesta buscaba integrar a las mascotas como miembros activos del plan familiar.
Sin embargo, la reacción en plataformas digitales no se hizo esperar. Aunque algunos usuarios calificaron la iniciativa como “tierna y divertida”, la mayoría expresó su preocupación por las condiciones en las que los animales fueron expuestos: sonidos intensos, luces fuertes, espacios reducidos y falta de ventilación adecuada.
Las críticas también incluyeron aspectos como el impacto en la audición de los perros, riesgos de higiene y posibles accidentes. Otros internautas señalaron que no todas las personas se sienten cómodas compartiendo espacios cerrados con mascotas.
Por ahora, estas funciones con animales siguen siendo una excepción limitada a ciertos cines en China, pero el debate global sobre el bienestar animal en espacios de entretenimiento permanece abierto.
