VIRAL: azotan a alcalde y regidoras por no cumplir promesas, en Perú [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un caso insólito y viral está dando la vuelta en redes sociales: en Piura, Perú, un grupo de ronderos (guardias comunales) azotó públicamente al alcalde Darwin Quinde y a dos regidoras, como castigo por no cumplir con obras prometidas a la comunidad. El hecho fue grabado y compartido en plataformas sociales, desatando una ola de reacciones divididas entre usuarios.

El incidente ocurrió durante una asamblea comunal en el caserío de Hualcuy, en la provincia de Ayabaca, donde los pobladores reclamaron que el alcalde y las funcionarias no asistieron a reuniones de rendición de cuentas ni ejecutaron obras clave como defensas ribereñas, canales pluviales y puentes. En medio de la sesión, los ronderos sometieron a los funcionarios a doce azotes cada uno, argumentando justicia comunal.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que el edil recibe los latigazos en presencia de decenas de habitantes. La situación generó controversia, especialmente por la exposición pública y la aparente aceptación inicial del castigo. Sin embargo, posteriormente el alcalde presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial por lesiones físicas.