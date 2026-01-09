Vidrio cae de balcón y hiere a hombre en restaurante de Buenos Aires

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió en el barrio porteño de Colegiales, en un local ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz al 300.

Testigos confirmaron que el vidrio cayó directamente hacia la calle, sin dar tiempo a que la víctima pudiera reaccionar.

El hombre fue identificado como Pablo, quien se encontraba sentado en una mesa del restaurante Candela Mate y Café cuando el vidrio impactó sobre su cuerpo.

La Policía de la Ciudad constató que el “blindex, de aproximadamente un metro cuadrado, se desprendió de uno de los balcones del cuarto piso”. Por su parte, Bomberos de la Ciudad retiraron otro panel que se encontraba astillado para evitar nuevos riesgos. Además, se inició una investigación.