VIDEO: un deslave se lo llevó: puente recién inaugurado colapsa en China

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un puente de 758 metros de longitud colapsó parcialmente este martes en China, apenas medio año después de haber sido inaugurado. El puente Hongqi, parte de una autopista clave que conecta la provincia de Sichuan con la región autónoma del Tíbet, se derrumbó tras un deslizamiento de tierra, según confirmaron medios locales.

Imágenes del momento exacto del desplome, en las que se observa cómo una parte de la estructura cae sobre el río entre una nube de polvo y escombros, se volvieron virales en redes sociales.

El lunes previo al colapso, autoridades detectaron deformaciones y grietas en las pendientes cercanas, además de desplazamientos geológicos en el terreno montañoso. Como medida preventiva, la policía cerró la ruta, activó protocolos de emergencia y evacuó todos los vehículos que permanecían en la zona.

Estas acciones permitieron que, pese al impacto del colapso, no se reportaran víctimas ni heridos.