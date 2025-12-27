VIDEO: Sismo en Taiwán provoca apagones y temor entre ciudadanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la noche de este sábado (hora local) la costa noreste de Taiwán, generando alarma en varias regiones de la isla asiática. El epicentro se ubicó frente al condado de Yilan, a unos 73 kilómetros de profundidad en el mar, según informó la Agencia Meteorológica de Taiwán.
Aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó inicialmente una magnitud de 6,6, las autoridades locales elevaron la cifra a 7,0, debido a la intensidad percibida en diversas ciudades como Taipéi, Nuevo Taipéi, Hualien y Yilan.
El sismo ocurrió a las 23:05 horas (15:05 GMT) y provocó el corte de energía eléctrica en aproximadamente 3 mil viviendas de la región. A pesar de la magnitud del evento, hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños estructurales mayores, de acuerdo con información del Departamento de Bomberos del Condado de Yilan.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que edificios se balancean visiblemente por la sacudida, así como escenas de pánico entre los residentes. Algunos clips captaron cómo se caían objetos dentro de viviendas, mientras las personas buscaban resguardarse.
Las autoridades emitieron una alerta por posibles réplicas, con una probabilidad de que ocurran temblores de magnitud entre 5,0 y 6,0 en las próximas horas. Se pidió a la población mantenerse atenta y seguir las recomendaciones de protección civil local.
Taiwán se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas sísmicamente del planeta, lo que hace frecuentes este tipo de eventos. Apenas el pasado miércoles, se registró otro sismo de magnitud 6,0 en el sureste de la isla.
En abril de 2024, un terremoto de 7,4 grados sacudió también la región, dejando un saldo de 17 personas fallecidas, múltiples heridos, derrumbes y graves afectaciones estructurales en la ciudad de Hualien, el cual fue considerado el más fuerte en los últimos 25 años.
