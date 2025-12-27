VIDEO: Sismo en Taiwán provoca apagones y temor entre ciudadanos

El sismo ocurrió a las 23:05 horas (15:05 GMT) y provocó el corte de energía eléctrica en aproximadamente 3 mil viviendas de la región. A pesar de la magnitud del evento, hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños estructurales mayores, de acuerdo con información del Departamento de Bomberos del Condado de Yilan.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que edificios se balancean visiblemente por la sacudida, así como escenas de pánico entre los residentes. Algunos clips captaron cómo se caían objetos dentro de viviendas, mientras las personas buscaban resguardarse.

Las autoridades emitieron una alerta por posibles réplicas, con una probabilidad de que ocurran temblores de magnitud entre 5,0 y 6,0 en las próximas horas. Se pidió a la población mantenerse atenta y seguir las recomendaciones de protección civil local.