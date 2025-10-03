VIDEO: Show de drones en China termina en caos e incendio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un espectáculo que combinaba drones y fuegos artificiales en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan, China, terminó en caos cuando el show se salió de control y enormes chispas comenzaron a caer sobre el público.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo la multitud disfrutaba del evento, hasta que en segundos comenzaron a correr y resguardarse debajo de sillas y mesas al percatarse de que “bolas de fuego” caían desde el cielo.

Las llamas incendiaron parte del mobiliario, provocaron daños en algunas viviendas cercanas y desataron un incendio forestal en la zona.