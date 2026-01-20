VIDEO: Revelan cómo robaron joyas del Louvre a plena luz del día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi tres meses del robo millonario al Museo del Louvre, la televisión francesa difundió imágenes inéditas de las cámaras de seguridad que muestran cómo un comando de ladrones sustrajo joyas históricas valuadas en 88 millones de euros, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Las grabaciones, captadas en la Galería Apolo, muestran a dos hombres ingresar por una ventana del primer piso. Uno de ellos, con chaleco amarillo y encapuchado, utilizó una amoladora para romper una vitrina y extraer las llamadas joyas de Napoleón, mientras su cómplice, con casco de motocicleta, saqueaba otra vitrina dedicada a las joyas de los soberanos.
El asalto duró menos de cuatro minutos. Durante ese tiempo, los guardias activaron el protocolo de seguridad y condujeron a los visitantes a zonas seguras, lo que permitió la huida de los delincuentes por el mismo acceso.
Autoridades francesas confirmaron la detención de cuatro presuntos implicados, de entre 30 y 40 años; sin embargo, solo una de las nueve joyas robadas ha sido recuperada. El presidente Emmanuel Macron calificó el hecho como un “ataque al patrimonio histórico” de Francia.
Mientras avanzan las investigaciones, el Museo del Louvre anunció un reforzamiento de sus medidas de seguridad, aunque el destino de las joyas de la Corona francesa continúa siendo un misterio.
