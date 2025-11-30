VIDEO: Pino navideño se incendia en segundos en una plaza de China

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decoración navideña puede convertirse en un riesgo si no se toman las precauciones necesarias. Recientemente, un árbol de Navidad gigante se incendió en cuestión de segundos al interior de una plaza comercial en Chengdu, China, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente, que fue captado en video por visitantes y se viralizó en redes sociales, mostró una intensa columna de humo negro mientras el fuego consumía la estructura decorativa. El evento generó pánico entre los asistentes, aunque fue controlado de forma oportuna por personal de la plaza.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio pudo originarse por una fallida instalación eléctrica, uno de los factores más comunes en este tipo de siniestros durante la temporada navideña. También se sospecha de un posible fallo en el sistema eléctrico del inmueble.

Este hecho pone en perspectiva la importancia de mantener medidas de prevención en el hogar, especialmente al usar luces y adornos eléctricos. Algunas recomendaciones clave incluyen:

Desconectar las luces cuando no hay nadie en casa.

Revisar que cables, series y enchufes estén en buen estado.

Evitar el uso excesivo de extensiones o conectar varios aparatos a una misma fuente.

La prevención puede marcar la diferencia entre una celebración segura y un incidente lamentable.