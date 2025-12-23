VIDEO: niño sobrevive a choque fatal tras bajar del auto familiar para ir al baño, en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un niño se salvó milagrosamente de morir en un trágico accidente vial ocurrido en Colombia, luego de que bajara del automóvil en el que viajaba con su familia para ir a orinar. Segundos después, un camión de carga embistió el vehículo, provocando la muerte de sus padres al instante.

El hecho, que se difundió y viralizó mundialmente en redes sociales, ocurrió el pasado 21 de diciembre en la carretera que conecta Cali con Buenaventura, en el suroeste del país sudamericano. La familia había detenido su marcha debido al tráfico intenso, momento en el que el menor descendió del coche. Un video captado por uno de los integrantes registra el instante previo al impacto.

Según medios como El Tiempo y ABC Paraguay, el vehículo familiar fue aplastado por un tráiler que circulaba a gran velocidad, dejando sin vida a los dos adultos identificados como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz. Dentro del automóvil también viajaba otro niño, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

El niño que se bajó del coche quedó ileso, aunque fue testigo del accidente que le arrebató a sus padres. El material audiovisual del suceso se ha difundido ampliamente en redes sociales, generando conmoción y llamados a extremar precauciones en carretera durante las festividades decembrinas.