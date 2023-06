VIDEO: mujer revive en pleno funeral

En ese momento llamaron al 911, pero no había ambulancias disponibles para acudir a la emergencia, por lo que por sus propios medios buscaron atención médica.

Por último, el hijo de la mujer, Gilberto Rodolfo Balberán Montoya, contó la experiencia que vivió con su madre por la negligencia de un doctor:

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación”.