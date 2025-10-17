VIDEO: mujer es apuñalada mientras caminaba hacia su trabajo en Melbourne

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una sensación de alarma y conmoción se vive en Australia tras un ataque aleatorio en plena vía pública en el centro de Melbourne, donde una mujer fue apuñalada sin razón aparente mientras caminaba rumbo a su trabajo.
La víctima fue identificada como Wan-Ting Lai, chef de sushi de 36 años, quien el pasado 2 de octubre fue agredida por la espalda con un cuchillo mientras cruzaba la intersección de Little Bourke Street y Spencer Street, una zona de alto tránsito en la ciudad.
La agresora, Lauren Darul, de 32 años, fue captada por cámaras de seguridad acercándose corriendo y atacando a Lai directamente en el pecho. Posteriormente, huyó del lugar, pero fue detenida por la policía a los pocos minutos. Actualmente enfrenta cargos por lesiones intencionales y delitos graves.
La herida provocó un hemotórax, lo que obligó a someter a la víctima a una cirugía de emergencia, donde permaneció hospitalizada tres días, sin poder moverse con normalidad ni alimentarse con sólidos.
La reacción de ciudadanos en el lugar fue clave: una mujer cruzó la calle para ayudar a detener la hemorragia, mientras otros transeúntes alertaron a los servicios de emergencia. La rápida intervención permitió salvarle la vida.
Actualmente, Wan-Ting Lai se recupera en su casa, aunque aún depende de analgésicos y enfrenta secuelas tanto físicas como emocionales.
BCT