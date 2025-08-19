VIDEO: muere hispano tras ser detenido con un taser en Texas, EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Policía de El Paso, Texas, dio a conocer el video de la detención de Xavier Guadalupe Hernández, un joven hispano de 30 años que perdió la vida tras un operativo realizado el pasado 13 de julio de 2025.

De acuerdo con el reporte, Hernández se encontraba en un puente de la ciudad con la intención de lanzarse al vacío, lo que provocó la intervención de un agente de policía.

En las grabaciones se observa al joven visiblemente alterado, repitiendo preguntas sobre el número de placa del oficial.

En el intento de controlarlo, uno de los agentes aplicó una descarga con un taser, mientras un policía fuera de servicio y un automovilista que pasaba por el lugar colaboraron en la retención.

Después de ser sometido, Hernández perdió el conocimiento. Testigos y agentes intentaron reanimarlo en el sitio antes de trasladarlo a un hospital, donde fue declarado muerto poco después.

Según la autopsia oficial, la causa del fallecimiento fue asfixia por compresión en el pecho.

Las autoridades catalogaron el hecho como homicidio, por lo que los tres implicados en la detención permanecen bajo investigación.

La Policía de El Paso señaló que las indagatorias están a cargo de la Unidad de Crímenes contra las Personas, los Rangers de Texas y la División de Asuntos Internos, que revisa la actuación de los agentes implicados.

El video fue dado a conocer hace unas horas por la Policía; contiene imágenes sensibles: