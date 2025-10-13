VIDEO: Muere conductor calcinado tras falla en puertas de auto Xiaomi SU7 en China

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de 31 años perdió la vida calcinado dentro de su auto eléctrico Xiaomi SU7, luego de un aparatoso accidente ocurrido en la ciudad de Chengdu, China. El vehículo se incendió tras el accidente y, según reportes, las puertas electrónicas quedaron bloqueadas, lo que impidió su rescate.

El hecho —captado en video— generó conmoción tanto en redes sociales como en el ámbito financiero, provocando una caída cercana al 9% en las acciones de Xiaomi en la Bolsa de Hong Kong. La tragedia reaviva el debate en torno a la seguridad de los vehículos eléctricos en situaciones de emergencia.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió cuando el conductor, identificado como Deng, manejaba a exceso de velocidad y perdió el control del automóvil, lo que provocó que se estrellara. Instantes después, la unidad comenzó a incendiarse y el sistema electrónico bloqueó el acceso a las puertas.

Transeúntes intentaron sin éxito abrir el vehículo y romper los vidrios para ayudar al conductor. Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente y terminó por consumir el coche con el hombre dentro.