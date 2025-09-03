VIDEO: maestra le tumba diente a niño tras golpearlo en la cabeza, en Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hecho indignante ocurrió en Brasil, donde una maestra agredió a un niño de apenas 4 años golpeándolo con un libro en plena clase y frente a sus compañeros.
De acuerdo con medios, el menor perdió un diente debido al impacto y otros seis se encuentran en riesgo por las lesiones.
La situación generó indignación entre padres de familia y autoridades educativas.
Azteca Noticias detalló que posterior al hecho la docente fue detenida por la policía cuando intentaba huir tras la agresión.
El caso ya es investigado por la justicia brasileña, mientras que el menor recibe atención médica y psicológica.
RYE-