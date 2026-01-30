Mundo

Video impactante: Fisicoculturista brasileño sufre grave lesión

El fisicoculturista Ranieri Lopes Filho grabó su propia lesión mientras entrenaba
Ranieri sufrió una rotura del tendón del cuádriceps y fue operado de emergencia al día siguiente
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fisicoculturista brasileño Ranieri Lopes Filho, de 31 años, vivió un momento devastador cuando sufrió una grave lesión mientras entrenaba en un gimnasio de Teresina, Piauí. El atleta, que se encontraba preparándose para una competición en mayo, grabó el impactante momento en que rompió el tendón del cuádriceps al intentar levantar 400 kilos en la prensa de piernas.

El video, filmado por el propio Ranieri, muestra el preciso instante en que su cuerpo colapsa bajo el peso de la carga, causando una rotura catastrófica. Inmediatamente, los presentes en el gimnasio actuaron de forma rápida y eficiente, brindándole primeros auxilios y retirando las pesas de su cuerpo. A continuación, llamaron a una ambulancia, que trasladó al fisicoculturista a un hospital privado en la capital de Piauí, donde fue sometido a una intervención quirúrgica al día siguiente.

Ranieri Lopes Filho, quien se prepara para una futura competición, se enfrenta ahora a un largo proceso de recuperación.

