VIDEO: hombre muere tras ingresar al recinto de leones en zoológico de Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida el fin de semana tras ingresar ilegalmente al recinto de los leones en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, ubicado en João Pessoa, en el estado de Paraíba, Brasil.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, escaló un muro de aproximadamente 8 metros con ayuda de un árbol y fue atacado por uno de los felinos al ingresar a la zona restringida.

El propio zoológico confirmó los hechos a través de un comunicado oficial, donde lamentó lo ocurrido y expresó:

“Se trata de un episodio extremadamente triste para todos y manifestamos nuestra solidaridad y sentimientos con la familia del hombre que aún no ha sido identificado”.

Tras el suceso, el parque anunció el cierre temporal de sus instalaciones para permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.

La administración también aseguró que se mantienen estándares estrictos de seguridad en todas las áreas, incluida la de los leones.

"La guarida del león tiene más de 8 metros de altura, bancos reforzados y todas las barreras técnicas que se ofrecen para garantizar la protección de animales y visitantes. Lo que ocurrió fue un incidente absolutamente impredecible, fuera de cualquier escenario dentro de la rutina del parque", se detalla en el comunicado.

El animal involucrado en el ataque no resultó herido, aunque fue sometido a una revisión veterinaria y se mantendrá bajo observación en los próximos días debido al nivel de estrés que pudo experimentar.

La dirección del zoológico también subrayó su compromiso con el bienestar animal, la seguridad de los visitantes y la transparencia, señalando que el enfoque del parque sigue siendo la preservación y cuidado de todas las vidas bajo su protección.

