VIDEO: Hallan pintura rupestre más antigua del mundo, en Indonesia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un equipo de investigadores ha identificado en Indonesia la pintura rupestre más antigua conocida hasta la fecha.
Se trata de una silueta de mano plasmada en la cueva de Liang Metanduno, en la isla de Muna, con una antigüedad mínima de 67,800 años.
El hallazgo, publicado en la revista Nature en enero de 2026, fue posible gracias a técnicas avanzadas de datación por series de uranio mediante ablación láser, como reportaron medios internacionales.
La obra, considerada un ejemplo temprano de creatividad simbólica, consiste en la plantilla de una mano con los dedos notablemente afilados.
Según los expertos, esta pintura habría sido realizada por antepasados de los actuales aborígenes australianos durante su paso por el sudeste asiático en su migración hacia Oceanía.
En años recientes, otras pinturas relevantes fueron halladas en Sulawesi, como escenas de caza o figuras humanas que datan de entre 44,000 y 51,200 años.
Así fue el hallazgo:
