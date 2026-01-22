VIDEO: Hallan pintura rupestre más antigua del mundo, en Indonesia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un equipo de investigadores ha identificado en Indonesia la pintura rupestre más antigua conocida hasta la fecha.

Se trata de una silueta de mano plasmada en la cueva de Liang Metanduno, en la isla de Muna, con una antigüedad mínima de 67,800 años.

El hallazgo, publicado en la revista Nature en enero de 2026, fue posible gracias a técnicas avanzadas de datación por series de uranio mediante ablación láser, como reportaron medios internacionales.