VIDEO: fuego destruye parte del templo budista más antiguo de China

Un incendio de gran magnitud destruyó el pabellón Wenchang del templo Yongqing, uno de los complejos religiosos más antiguos de China, ubicado en la ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu. El siniestro, ocurrido esta semana, movilizó a decenas de bomberos que lograron contener las llamas antes de que alcanzaran otras secciones del recinto histórico.
El templo, fundado en el año 536 d.C. durante la dinastía Liang, cuenta con más de 1,500 años de antigüedad y es considerado un tesoro del patrimonio arquitectónico budista. Las imágenes difundidas muestran el pabellón principal reducido a un esqueleto carbonizado, aunque el resto del complejo se mantuvo intacto gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.
El pabellón destruido estaba dedicado a Wenchang, deidad asociada con el conocimiento y la literatura en la tradición confuciana. Era utilizado como un espacio de contemplación, estudio y enseñanza, y su pérdida representa un duro golpe para el legado espiritual y cultural del templo.
Según medios locales, no se reportaron víctimas ni afectaciones a otras estructuras del recinto, lo que ha sido calificado como un alivio parcial por parte de las autoridades culturales chinas. El incendio, sin embargo, reaviva la preocupación sobre la vulnerabilidad de los templos ancestrales frente a riesgos modernos como fallas eléctricas o falta de sistemas de detección temprana.
Las autoridades chinas confirmaron que la causa del incendio aún está bajo investigación, pero no se descarta un corto circuito como posible origen.
La devastación del pabellón Wenchang ha generado múltiples reacciones en redes sociales chinas y en la comunidad budista internacional. Muchos lamentan la pérdida de una pieza fundamental del templo y exigen que el gobierno refuerce sus esfuerzos para proteger los templos milenarios del país.
