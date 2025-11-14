VIDEO: fuego destruye parte del templo budista más antiguo de China

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio de gran magnitud destruyó el pabellón Wenchang del templo Yongqing, uno de los complejos religiosos más antiguos de China, ubicado en la ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu. El siniestro, ocurrido esta semana, movilizó a decenas de bomberos que lograron contener las llamas antes de que alcanzaran otras secciones del recinto histórico.

El templo, fundado en el año 536 d.C. durante la dinastía Liang, cuenta con más de 1,500 años de antigüedad y es considerado un tesoro del patrimonio arquitectónico budista. Las imágenes difundidas muestran el pabellón principal reducido a un esqueleto carbonizado, aunque el resto del complejo se mantuvo intacto gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

El pabellón destruido estaba dedicado a Wenchang, deidad asociada con el conocimiento y la literatura en la tradición confuciana. Era utilizado como un espacio de contemplación, estudio y enseñanza, y su pérdida representa un duro golpe para el legado espiritual y cultural del templo.