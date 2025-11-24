VIDEO: Fatal caída de piloto en show de Hot Wheels; muere tras impacto en rampa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del automovilismo acrobático está de luto tras la muerte del piloto Lurrique Ferrari, quien falleció la tarde del sábado durante una presentación del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World, ubicado en Penha, Santa Catarina, Brasil.

Ferrari era uno de los pilotos emblemáticos del espectáculo, reconocido por su pericia y experiencia en maniobras extremas. Sin embargo, mientras intentaba un salto entre dos rampas, perdió el control del vehículo, lo que ocasionó un impacto directo en la estructura.