VIDEO: Fatal caída de piloto en show de Hot Wheels; muere tras impacto en rampa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del automovilismo acrobático está de luto tras la muerte del piloto Lurrique Ferrari, quien falleció la tarde del sábado durante una presentación del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World, ubicado en Penha, Santa Catarina, Brasil.
Ferrari era uno de los pilotos emblemáticos del espectáculo, reconocido por su pericia y experiencia en maniobras extremas. Sin embargo, mientras intentaba un salto entre dos rampas, perdió el control del vehículo, lo que ocasionó un impacto directo en la estructura.
El accidente ocurrió frente a cientos de espectadores que presenciaban el show en vivo. En las imágenes que se han viralizado en redes sociales, se observa cómo el piloto no logra alcanzar la segunda rampa, y cae desde una altura de aproximadamente 8 metros.
Lurrique Ferrari fue atendido de emergencia y trasladado al Hospital Marieta Konder Bornhausen, donde fue reportado con trauma craneoencefálico severo. Lamentablemente, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.
El Hot Wheels Epic Show se presenta desde 2019, y este fue el primer accidente fatal en su historia. Como medida inmediata, el parque anunció la suspensión temporal de todas las funciones del espectáculo mientras se realiza una revisión integral de protocolos de seguridad.
BCT