VIDEO: encendió un cigarro y casi provoca tragedia en gasolinera de Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un grupo de jóvenes estuvo a punto de causar una tragedia en una gasolinera del noreste de Brasil, luego de que uno de ellos encendiera un cigarro y arrojara el cerillo al suelo, provocando una explosión.

El hecho ocurrió en una estación de servicio Petroflex, en la ciudad de Timon, estado de Maranhão, la gasolinera se ubica a la orilla del río Parnaíba. En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa a un joven prendiendo un cigarro y lanzando el fósforo encendido al piso, sin notar que, a pocos metros, un conductor abastecía de diésel un camión de carga.