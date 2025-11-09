VIDEO: encendió un cigarro y casi provoca tragedia en gasolinera de Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un grupo de jóvenes estuvo a punto de causar una tragedia en una gasolinera del noreste de Brasil, luego de que uno de ellos encendiera un cigarro y arrojara el cerillo al suelo, provocando una explosión.
El hecho ocurrió en una estación de servicio Petroflex, en la ciudad de Timon, estado de Maranhão, la gasolinera se ubica a la orilla del río Parnaíba. En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa a un joven prendiendo un cigarro y lanzando el fósforo encendido al piso, sin notar que, a pocos metros, un conductor abastecía de diésel un camión de carga.
Instantes después, el suelo se prende en llamas y una bola de fuego se eleva repentinamente, provocando pánico entre el grupo de amigos, quienes corren para ponerse a salvo.
La situación no pasó a mayores gracias a la rápida reacción del personal de la estación, que con ayuda de extintores logró controlar el fuego antes de que alcanzara una motocicleta estacionada junto al camión.
De manera sorprendente, no se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades locales. Sin embargo, el incidente generó indignación en redes sociales por la clara imprudencia de los involucrados.
