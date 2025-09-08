VIDEO: Embarcación rumbo a Gaza con Greta Thunberg es alcanzada por dron

El barco transportaba a miembros del Comité Directivo de GSF y a varios activistas internacionales, entre ellos la reconocida ambientalista sueca Greta Thunberg. Según la denuncia, la aeronave no tripulada provocó un incendio que afectó la cubierta principal y el área de almacenamiento inferior.

A pesar del ataque, los pasajeros y toda la tripulación resultaron ilesos, de acuerdo con el comunicado difundido este 8 de septiembre. “Los actos de agresión destinados a intimidar y desviar nuestra misión no nos detendrán. Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y firmeza”, señaló GSF.