VIDEO: Embarcación rumbo a Gaza con Greta Thunberg es alcanzada por dron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización Global Sumud Flotilla (GSF) confirmó a través de sus redes sociales que uno de sus principales barcos, conocido como el “Family Boat”, fue atacado por un dron mientras navegaba en aguas tunecinas bajo bandera portuguesa.
El barco transportaba a miembros del Comité Directivo de GSF y a varios activistas internacionales, entre ellos la reconocida ambientalista sueca Greta Thunberg. Según la denuncia, la aeronave no tripulada provocó un incendio que afectó la cubierta principal y el área de almacenamiento inferior.
A pesar del ataque, los pasajeros y toda la tripulación resultaron ilesos, de acuerdo con el comunicado difundido este 8 de septiembre. “Los actos de agresión destinados a intimidar y desviar nuestra misión no nos detendrán. Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y firmeza”, señaló GSF.
La organización informó que la investigación sobre el hecho está en curso y que, cuando haya más información, será difundida públicamente.
BCT