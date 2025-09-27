VIDEO: conductor en Bogotá sufrió coma diabético y fue confundido con alcohólico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra a un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) siendo detenido por la policía, bajo la sospecha de manejar en estado de ebriedad.
El chofer fue obligado a descender del autobús, ya que presentaba síntomas como mareos y desvanecimiento, lo que en primera instancia fue interpretado como efectos del alcohol.
Sin embargo, tras realizarle pruebas médicas, el diagnóstico arrojó que se trataba de un coma diabético derivado de diabetes mellitus, lo que ocasionó un desequilibrio hormonal y sus reacciones físicas.
El caso provocó discusión pública sobre la importancia de la capacitación de autoridades y la necesidad de atender posibles emergencias médicas antes de presumir una intoxicación.
