VIDEO: conductor en Bogotá sufrió coma diabético y fue confundido con alcohólico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra a un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) siendo detenido por la policía, bajo la sospecha de manejar en estado de ebriedad.

El chofer fue obligado a descender del autobús, ya que presentaba síntomas como mareos y desvanecimiento, lo que en primera instancia fue interpretado como efectos del alcohol.