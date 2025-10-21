Video: Ciclista cae tras fallar salto mortal en competencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que prometía ser una de las maniobras más impresionantes del evento Red Bull Rampage 2025, se transformó en una escena dramática cuando el ciclista español Adolfo Silva, de 28 años, sufrió una aparatosa caída tras intentar un doble salto mortal sobre terreno rocoso.

Durante su segundo descenso por el circuito de Utah, en el corazón del desierto estadounidense, Silva intentó ejecutar un complejo “step-down double backflip”, pero perdió el control en el aire y cayó con fuerza contra la ladera. El impacto fue tan fuerte que los organizadores detuvieron el evento por más de media hora para que los equipos médicos pudieran atenderlo con rapidez.