VIDEO: captan nave "descansando" en cueva cerca de sitios arqueológicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circula un video en el que presuntamente se observa una nave ubicada en la entrada de una cueva en el Valle del Limarí, en la región de Coquimbo, Chile.

De acuerdo a la fecha registrada, la grabación habría sido tomada el 13 de noviembre de 2025.

La evidencia fue difundida por seguidores del investigador Jaime Maussan, quienes señalan que el objeto permanece en la entrada de lo que se describe como una caverna, aparentemente en reposo.

El Valle del Limarí es reconocido por su valor arqueológico, ya que alberga petroglifos y pictografías en el llamado Valle del Encanto, donde destacan formaciones como la Piedra Socos y la Piedra Tacitas. Además, la zona es apreciada por sus cielos oscuros, aprovechados para observación astronómica.

En el material compartido se asegura que la nave “descansa” sin movimiento visible mientras permanece situada en la entrada del sitio.

Éste es el video: