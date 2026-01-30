VIDEO: Cámaras con GPS captan el increíble nado de pingüinos en la Antártica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Científicos del Instituto Antártico Chileno (INACH) lograron registrar el sorprendente “vuelo” submarino de pingüinos barbijo durante su búsqueda de alimento en la Antártica, gracias al uso de microcámaras con GPS instaladas sobre el lomo de estas aves.

La información fue difundida por el propio instituto, que detalló que los dispositivos permitieron captar, desde la perspectiva de los pingüinos, escenas de nado, buceo y acercamientos a cardúmenes de kril en el océano Austral, revelando comportamientos que normalmente permanecen ocultos bajo la superficie.

El registro fue realizado por un equipo con especialistas del INACH y del Instituto Milenio BASE, en la Zona Antártica Especialmente Protegida de punta Armonía, en la isla Nelson. El objetivo del estudio es comprender con mayor precisión cómo los pingüinos buscan alimento y cómo se distribuye el kril en distintos puntos de la península Antártica.

Para obtener las imágenes, los investigadores fijaron microcámaras directamente sobre las plumas de los pingüinos, utilizando cinta y pegamento, mediante un método previamente probado en estudios de rastreo. Estos dispositivos se colocan únicamente durante un viaje de alimentación y se retiran cuando el animal regresa al nido, con un tiempo máximo de dos días por ejemplar.