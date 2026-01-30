VIDEO: Cámaras con GPS captan el increíble nado de pingüinos en la Antártica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Científicos del Instituto Antártico Chileno (INACH) lograron registrar el sorprendente “vuelo” submarino de pingüinos barbijo durante su búsqueda de alimento en la Antártica, gracias al uso de microcámaras con GPS instaladas sobre el lomo de estas aves.
La información fue difundida por el propio instituto, que detalló que los dispositivos permitieron captar, desde la perspectiva de los pingüinos, escenas de nado, buceo y acercamientos a cardúmenes de kril en el océano Austral, revelando comportamientos que normalmente permanecen ocultos bajo la superficie.
El registro fue realizado por un equipo con especialistas del INACH y del Instituto Milenio BASE, en la Zona Antártica Especialmente Protegida de punta Armonía, en la isla Nelson. El objetivo del estudio es comprender con mayor precisión cómo los pingüinos buscan alimento y cómo se distribuye el kril en distintos puntos de la península Antártica.
Para obtener las imágenes, los investigadores fijaron microcámaras directamente sobre las plumas de los pingüinos, utilizando cinta y pegamento, mediante un método previamente probado en estudios de rastreo. Estos dispositivos se colocan únicamente durante un viaje de alimentación y se retiran cuando el animal regresa al nido, con un tiempo máximo de dos días por ejemplar.
Además de grabar video, las cámaras incorporan sensores de profundidad y acelerómetros, lo que permite analizar con exactitud el comportamiento de los pingüinos durante el buceo, la velocidad de sus movimientos y el esfuerzo realizado para capturar alimento.
Según explicó Krüger, esta tecnología permite diferenciar si los pingüinos se alimentan de kril en cardúmenes densos o de manera aislada, así como identificar las profundidades, horarios y distancias recorridas en cada salida al mar.
El estudio se desarrolla en punta Armonía, un área protegida de alto valor ecológico que alberga diversas especies de aves marinas, entre ellas una importante colonia de pingüinos barbijo, cuya población ha disminuido de manera considerable en las últimas décadas, pasando de más de 100 mil nidos en los años 80 a alrededor de 40 mil en la actualidad.
Los registros también han permitido observar cómo los pingüinos comparten rutas de alimentación con otras especies, como pingüinos papúa y ballenas jorobadas y fin, así como cambios recientes en sus patrones de alimentación, con mayor actividad nocturna y desplazamientos más prolongados antes de capturar kril.
Finalmente, se señaló que estos hallazgos se dan en un contexto de cambios en la temporada de reproducción de varias colonias de pingüinos, fenómeno que estaría relacionado con el cambio climático, el derretimiento temprano de la nieve, la variación en la biomasa de kril y la creciente presión sobre el ecosistema antártico.
BCT