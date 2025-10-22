VIDEO: avioneta estalla al intentar despegar en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas perdieron la vida este miércoles luego de que una aeronave tipo PAY1, con matrícula YV1443, se estrellara durante la fase de despegue en el aeropuerto de Paramillo, en Venezuela.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), el accidente ocurrió pocos segundos después de que la avioneta despegara. "Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes [...] Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo", señaló el organismo en un comunicado.
La emergencia se desató luego de que uno de los neumáticos explotara, provocando la pérdida de control de la nave, que se desvió hacia un costado de la pista y terminó estrellándose, generando una explosión e incendio que consumió la mayor parte del aparato.
Los tripulantes, identificados de manera extraoficial como Toni Bortone y Juan Maldonado, murieron en el acto. Las autoridades analizan si el siniestro fue provocado por una falla técnica, error humano o algún factor externo.
BCT