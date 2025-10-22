VIDEO: avioneta estalla al intentar despegar en Venezuela

La emergencia se desató luego de que uno de los neumáticos explotara, provocando la pérdida de control de la nave, que se desvió hacia un costado de la pista y terminó estrellándose, generando una explosión e incendio que consumió la mayor parte del aparato.

Los tripulantes, identificados de manera extraoficial como Toni Bortone y Juan Maldonado, murieron en el acto. Las autoridades analizan si el siniestro fue provocado por una falla técnica, error humano o algún factor externo.