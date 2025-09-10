VIDEO: adolescente dispara en escuela de Argentina y luego se atrinchera

Mendoza, Argentina (MiMorelia.com).- Una adolescente de 14 años provocó una intensa movilización policial luego de ingresar armada a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, donde efectuó tres disparos al aire y se atrincheró por varias horas.

El hecho ocurrió este día alrededor de las 9:30 de la mañana, tras el primer recreo escolar.

La menor irrumpió en el plantel educativo con un arma de fuego, disparó y luego se encerró en el patio del colegio. Durante el incidente no se registraron personas heridas.