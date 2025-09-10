VIDEO: adolescente dispara en escuela de Argentina y luego se atrinchera

Mendoza, Argentina (MiMorelia.com).- Una adolescente de 14 años provocó una intensa movilización policial luego de ingresar armada a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, donde efectuó tres disparos al aire y se atrincheró por varias horas.
El hecho ocurrió este día alrededor de las 9:30 de la mañana, tras el primer recreo escolar.
La menor irrumpió en el plantel educativo con un arma de fuego, disparó y luego se encerró en el patio del colegio. Durante el incidente no se registraron personas heridas.
El episodio quedó registrado en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales. En uno de ellos se observa el momento en que la menor realiza un disparo, mientras los estudiantes permanecen dentro del aula. Otro video muestra un segundo tiro desde el patio, donde se escuchan gritos tras la detonación.
Una tercera grabación muestra el momento en que agentes de la Policía de Mendoza ingresan al plantel y recorren los pasillos internos en busca de la estudiante.
El colegio fue evacuado y se desplegó un fuerte operativo de seguridad. La situación finalizó cuando la adolescente entregó el arma tras ser persuadida por autoridades locales, incluida la fiscal penal de menores, Griselda Digier.
RYE-