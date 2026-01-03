Vicepresidenta de Venezuela: ‘Estamos listos para defender nuestros recursos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó en cadena nacional la detención del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, ocurrida durante la operación militar de Estados Unidos en Caracas, calificando el hecho como un “secuestro ilegal e ilegítimo”.

“Venezuela es un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia”, declaró Rodríguez, en clara respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.

Rodríguez aseguró que en Venezuela solo hay “un solo presidente” y exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa. “La historia y la justicia se lo harán pagar”, advirtió.

Decreto de conmoción externa y medidas militares

Como respuesta al operativo internacional, la vicepresidenta informó que se ha activado el “decreto de conmoción externa”, firmado previamente por Maduro, y cuyas disposiciones comenzarán a aplicarse de inmediato. Entre las acciones previstas destacan: