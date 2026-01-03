Vicepresidenta de Venezuela: ‘Estamos listos para defender nuestros recursos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó en cadena nacional la detención del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, ocurrida durante la operación militar de Estados Unidos en Caracas, calificando el hecho como un “secuestro ilegal e ilegítimo”.
“Venezuela es un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia”, declaró Rodríguez, en clara respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump.
Rodríguez aseguró que en Venezuela solo hay “un solo presidente” y exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa. “La historia y la justicia se lo harán pagar”, advirtió.
Como respuesta al operativo internacional, la vicepresidenta informó que se ha activado el “decreto de conmoción externa”, firmado previamente por Maduro, y cuyas disposiciones comenzarán a aplicarse de inmediato. Entre las acciones previstas destacan:
Movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos de seguridad en todo el país.
Control militar de infraestructuras estratégicas, como refinerías, puertos y servicios públicos.
Cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas.
Restricciones proporcionales de garantías constitucionales, respetando derechos intangibles como la vida, el debido proceso y la prohibición de tortura.
La funcionaria también remarcó que el país defenderá sus hidrocarburos y recursos energéticos, los cuales —afirmó— deben estar al servicio del desarrollo nacional.
“Venezuela tiene muy alta conciencia de lo que son sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. No los regalaremos a nadie”, dijo.
Rodríguez aseguró que solo aceptarán relaciones internacionales basadas en el respeto, dentro del marco del derecho internacional y las leyes venezolanas.
“Lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Es lo único que aceptaremos luego de haber atentado contra nuestra amada nación.”
mrh