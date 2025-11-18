¿Viaje papal a México en puerta? Esto dijo León XIV sobre su posible visita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Papa León XIV declaró este 18 de noviembre su interés en visitar América Latina en 2026, incluyendo a México como uno de los destinos contemplados, junto a Argentina, Uruguay y Perú. El anuncio lo hizo durante una conversación informal con periodistas en Castel Gandolfo, Italia.
La información surgió tras una breve rueda de prensa espontánea, en la que el Pontífice habló también sobre su postura respecto a la guerra en Ucrania, la situación migratoria en Estados Unidos y la violencia en Nigeria.
Durante la misma charla, León XIV fue consultado sobre su posible regreso a América Latina. Confirmó que tras el Año Jubilar podrían organizarse viajes al continente y mencionó lugares de especial significado religioso como Fátima, Guadalupe (en México) y países como Uruguay, Argentina y Perú:
“Siempre me ha gustado viajar. El problema es planificarlo con todos los compromisos”, dijo con humor.
Una eventual visita del Papa a México tendría un gran simbolismo, en especial si incluye la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más importantes del mundo católico.
Al ser cuestionado sobre la situación en Ucrania, el Papa expresó su preocupación por la falta de avances en las negociaciones de paz, y la pérdida constante de vidas humanas:
“El problema es que no hay un alto el fuego... Por desgracia, cada día mueren personas. Creo que hay que insistir en la paz, empezando por este alto el fuego y luego dialogar”, declaró.
Sobre la propuesta de cesión de territorios a Rusia como vía para la paz —una idea mencionada recientemente por el presidente Donald Trump—, el Papa respondió que corresponde a Ucrania decidir conforme a su Constitución.
SHA