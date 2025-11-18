¿Viaje papal a México en puerta? Esto dijo León XIV sobre su posible visita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Papa León XIV declaró este 18 de noviembre su interés en visitar América Latina en 2026, incluyendo a México como uno de los destinos contemplados, junto a Argentina, Uruguay y Perú. El anuncio lo hizo durante una conversación informal con periodistas en Castel Gandolfo, Italia.

La información surgió tras una breve rueda de prensa espontánea, en la que el Pontífice habló también sobre su postura respecto a la guerra en Ucrania, la situación migratoria en Estados Unidos y la violencia en Nigeria.

🇲🇽 México, entre los posibles destinos papales

Durante la misma charla, León XIV fue consultado sobre su posible regreso a América Latina. Confirmó que tras el Año Jubilar podrían organizarse viajes al continente y mencionó lugares de especial significado religioso como Fátima, Guadalupe (en México) y países como Uruguay, Argentina y Perú:

“Siempre me ha gustado viajar. El problema es planificarlo con todos los compromisos”, dijo con humor.