Venezuela usará app para reportar a "desleales" al gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de un ambiente de alta tensión política, el gobierno de Venezuela ha modificado el uso de VenApp, una aplicación móvil inicialmente destinada a reportar fallas en servicios públicos, para convertirla en una herramienta de denuncia ciudadana contra quienes sean considerados “sospechosos” o “desleales” al régimen, de acuerdo a La Patilla.

La aplicación, lanzada en 2022, ahora permite a los usuarios enviar información sobre actividades que el gobierno de Nicolás Maduro pueda interpretar como sediciosas.

Esta modificación ha generado preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos y actores de la oposición venezolana.