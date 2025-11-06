Venezuela usará app para reportar a "desleales" al gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de un ambiente de alta tensión política, el gobierno de Venezuela ha modificado el uso de VenApp, una aplicación móvil inicialmente destinada a reportar fallas en servicios públicos, para convertirla en una herramienta de denuncia ciudadana contra quienes sean considerados “sospechosos” o “desleales” al régimen, de acuerdo a La Patilla.
La aplicación, lanzada en 2022, ahora permite a los usuarios enviar información sobre actividades que el gobierno de Nicolás Maduro pueda interpretar como sediciosas.
Esta modificación ha generado preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos y actores de la oposición venezolana.
Grupos como Venezuela Sin Filtro advirtieron que la medida podría incrementar las detenciones con fines políticos y consolidar un sistema de vigilancia social.
Asimismo, expresaron que esta práctica vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.
Hasta el momento, el Ministerio de Información de Venezuela no ha emitido respuesta oficial ante las críticas ni ha ofrecido detalles sobre el uso que se dará a los datos recolectados a través de la plataforma.
