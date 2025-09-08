Venezuela moviliza 25 mil militares tras advertencia de Trump sobre derribo de aviones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 25 mil integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de reforzar las Operaciones de Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la zona fronteriza con Colombia y en la fachada caribeña del país.

De acuerdo con el mandatario, la movilización abarcará desde La Guajira hasta Falcón, además de las costas de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

Maduro señaló que la medida busca garantizar la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la paz.