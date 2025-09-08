Venezuela moviliza 25 mil militares tras advertencia de Trump sobre derribo de aviones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 25 mil integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de reforzar las Operaciones de Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la zona fronteriza con Colombia y en la fachada caribeña del país.
De acuerdo con el mandatario, la movilización abarcará desde La Guajira hasta Falcón, además de las costas de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.
Maduro señaló que la medida busca garantizar la defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país y la paz.
El anuncio ocurre después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que ordenará derribar cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza para el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, el cual, según Washington, está enfocado en operaciones contra el narcotráfico.
Actualmente, la Fuerza Armada de Venezuela cuenta con alrededor de 123 mil efectivos, a los que se suman 220 mil milicianos convocados por Maduro para ser movilizados en los próximos días.
