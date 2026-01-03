Venezuela invoca defensa ante ‘ataque de EE.UU.’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial denunciando una “gravísima agresión militar” por parte del Gobierno de Estados Unidos. La declaración fue publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a través de redes sociales, donde se acusa a EE.UU. de ataques en Caracas y otros tres estados venezolanos.
Según el documento, el objetivo de la acción militar sería apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo y minerales, mediante un intento de “cambio de régimen”.
“Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, señala el comunicado, el cual hace referencia al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para justificar el derecho a la legítima defensa.
El Gobierno venezolano anunció que llevará la denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y otros organismos internacionales.
En medio de la tensión, el presidente estadounidense Donald J. Trump publicó un mensaje en la red social X, asegurando que la operación fue exitosa y que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela.
BCT