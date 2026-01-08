Venezuela anuncia liberación de presos políticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Venezuela anunció la liberación de un “número importante” de personas privadas de su libertad, tanto venezolanos como extranjeros, como un gesto unilateral que busca consolidar la paz y la convivencia pacífica en ese país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue el encargado de informar sobre esta medida, la cual —dijo— fue tomada por el gobierno bolivariano en conjunto con las instituciones del Estado, sin distinción de ideologías, credos o condiciones sociales.

“Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, expresó el legislador.

Rodríguez añadió que las excarcelaciones comenzaron desde el mismo momento en que se realizó el anuncio, el jueves 8 de enero. Sin embargo, no se precisó el número total de personas beneficiadas ni sus identidades.

El anuncio ha generado atención internacional, ya que por años se han denunciado detenciones de carácter político en Venezuela.

La liberación ocurre en un contexto de búsqueda de reconciliación y estabilidad en medio de tensiones políticas internas.