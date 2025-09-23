Venezuela activa estado de excepción ante amenaza de ataque extranjero

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- En medio de crecientes tensiones diplomáticas y movilización militar en el Caribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se prepara un decreto constitucional de conmoción exterior, figura prevista en el artículo 388 de la Constitución venezolana, que habilita medidas excepcionales en caso de amenaza externa.
El anuncio fue hecho este martes durante una sesión del Consejo de Estado, organismo que reúne a los poderes públicos y entes de seguridad. Maduro justificó la medida señalando "una campaña de agresión y narrativa falsa" impulsada por sectores “inmorales y vendepatrias desde Miami”, y por una supuesta amenaza militar directa del gobierno de Donald Trump, que ha movilizado buques, aviones y un submarino nuclear hacia aguas cercanas a Venezuela.
Maduro aseguró que 90% de la población rechaza cualquier intento de agresión externa y convocó a todos los poderes a “activarse intensamente” para estar a la altura del momento histórico. Aunque no dio detalles sobre otras medidas en análisis, dijo que el Consejo de Estado se mantiene en sesión permanente.
Horas antes, las calles de Caracas fueron escenario de una masiva movilización de milicianos y unidades militares en señal de apoyo al gobierno y rechazo a las amenazas externas. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que “todas las entradas de Caracas estarán protegidas por el pueblo”, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que Venezuela se prepara para pasar a la lucha armada si es necesario.
Padrino también defendió a las mujeres milicianas venezolanas, tras burlas atribuidas a Trump en redes sociales, calificando los comentarios como “racismo” y “supremacismo”. Aseguró que ellas lideran la defensa de la paz con "fusil en mano" y que el pueblo no está dispuesto a tolerar provocaciones.
Desde hace más de un mes, Venezuela se encuentra en alerta creciente debido a la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe sur, bajo el argumento de reforzar el combate al narcotráfico. El gobierno de Maduro considera esta movilización como una maniobra encubierta para una posible intervención.
agm