Vaticano habría negociado asilo en Rusia para Maduro antes de su captura, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Vaticano habría intentado negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, antes de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses, de acuerdo con información publicada este viernes por el diario The Washington Post.

Según el medio, el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, sostuvo una conversación con Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, en torno a una supuesta propuesta rusa para brindar protección a Maduro.

“Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, reveló una persona cercana a la negociación, quien añadió que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizaría su seguridad como parte del acuerdo.