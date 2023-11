Víctimas de Hamás deben ser liberados “sin condiciones”, exigen familiares en México

“El pueblo palestino no es el enemigo de Israel. Los enemigos son Hamás que nos quieren destruir. Hamás no son contraparte para ningún diálogo, no son contraparte para paz ni para construir un Estado palestino. Ellos, lo que quieren, es destruir a Israel, aniquilar a Israel y matar a todos los judíos y lo tienen declarado en la carta fundamental de su organización”,

afirmó Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México.