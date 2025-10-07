Uno de cada cinco habitantes en EE.UU. ya es latino, revela estudio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La población latina en Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico, de acuerdo con un nuevo estudio publicado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University. El informe revela que uno de cada cinco habitantes en el país norteamericano es de origen latino, lo que representa un crecimiento sin precedentes.

Según el análisis, durante el año 2024 la población latina en Estados Unidos creció en 2 millones de personas, alcanzando una cifra estimada de 340 millones de habitantes de origen latino viviendo en el país.

En términos porcentuales, el crecimiento anual de la población latina fue del 2.9%, es decir, 5.8 veces mayor que el incremento de otros grupos demográficos. Este fenómeno ocurre a pesar de las políticas migratorias restrictivas implementadas por los gobiernos estadounidenses en años recientes.

El informe atribuye este incremento a un fenómeno demográfico conocido como “cambio natural de población”, que resulta de restar las muertes a los nacimientos. Entre 2020 y 2024, se acumuló un aumento neto de 3.2 millones de personas latinas, mientras que otros grupos poblacionales registraron una reducción de 1.3 millones en ese mismo periodo.