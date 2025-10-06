Una pelea, gas pimienta y un cuchillo; el caso Mark Sanchez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que inició como una disputa por un lugar de estacionamiento terminó en una escena digna de thriller policial. Mark Sanchez, exmariscal de campo de la NFL y comentarista deportivo, fue apuñalado y posteriormente arrestado durante un violento altercado ocurrido la madrugada del sábado en el centro de Indianápolis.

Según lo declarado por el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, en rueda de prensa, Sanchez enfrenta un cargo por agresión grave de nivel 5, lo que podría derivar en una condena de hasta seis años de prisión. El incidente ocurrió cerca del Loughmiller’s Pub & Eatery, donde un camionero de 69 años le infligió al menos dos puñaladas tras una riña que escaló rápidamente.

El camionero afirmó haber usado gas pimienta para defenderse antes de apuñalar a Sanchez, al pensar que el exjugador lo atacaría. Un testigo señaló que ambos hombres comenzaron a grabarse con sus celulares antes de la agresión.

Sánchez, quien se encontraba en Indianápolis para comentar el partido entre los Raiders y los Colts en el Lucas Oil Stadium, fue trasladado al Hospital Eskenazi en estado crítico y más tarde dado de alta. No recuerda el incidente, según comentó al detective Christopher Edwards.

El jefe de policía de Indianápolis, Chris Bailey, fue tajante: “No me importa a qué te dediques o de dónde vengas; si cometes un acto violento en nuestra ciudad, rendirás cuentas”.

Las autoridades indicaron que el juicio analizará en profundidad las leyes de defensa propia de Indiana, reconocidas por su solidez. “Será un punto central para evaluar si las personas actuaron razonablemente o no”, añadió Mears.