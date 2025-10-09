Una mariposa renace; le trasplantan un ala y vuelve a volar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Centro Natural Sweetbriar, en Long Island, Nueva York, un grupo de especialistas logró lo impensable: trasplantarle un ala a una mariposa herida.
La mariposa llegó sin poder volar, con una de sus alas irremediablemente dañada. Dagmar Hoffdavis, residente de Deer Park, la llevó al centro natural con la esperanza de que pudieran hacer algo. Para muchos, se trataba de un insecto sin salvación. Para Janine Bendicksen, directora de rehabilitación, era una vida más por la que valía la pena luchar.
Utilizando cemento de contacto, almidón de maíz y un fino trozo de alambre, Janine completó el procedimiento en apenas cinco minutos. La operación fue grabada y publicada en redes sociales del centro, donde rápidamente acumuló millones de visualizaciones.
"Esta mariposa habría muerto si no lo hubiéramos intentado. Necesitamos esperanza en este mundo hoy", dijo Bendicksen, emocionada por la respuesta global.
Con su nueva ala, la mariposa fue liberada para continuar su migración hacia México. Las mariposas monarca recorren miles de kilómetros desde el norte de América hasta los santuarios en Michoacán y el Estado de México.
RPO