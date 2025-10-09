Una mariposa renace; le trasplantan un ala y vuelve a volar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Centro Natural Sweetbriar, en Long Island, Nueva York, un grupo de especialistas logró lo impensable: trasplantarle un ala a una mariposa herida.

La mariposa llegó sin poder volar, con una de sus alas irremediablemente dañada. Dagmar Hoffdavis, residente de Deer Park, la llevó al centro natural con la esperanza de que pudieran hacer algo. Para muchos, se trataba de un insecto sin salvación. Para Janine Bendicksen, directora de rehabilitación, era una vida más por la que valía la pena luchar.