¿Un triceratops en tu sala? Este fósil se vendió por 5.3 millones de dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un esqueleto de dinosaurio triceratops juvenil fue vendido por 5.3 millones de dólares en la casa de subastas Phillips, en Nueva York. La pieza formó parte de la exposición especial Out of This World, que reúne descubrimientos científicos y artísticos extraordinarios de diferentes épocas.
La subasta, celebrada este noviembre, ha generado gran atención por incluir fósiles y objetos que cruzan la línea entre arte, ciencia y coleccionismo.
El esqueleto, apodado “Cera”, corresponde a un triceratops juvenil del periodo Cretácico, con una antigüedad estimada de más de 66 millones de años.
“Cera” mide aproximadamente 2.7 metros de largo y destaca por su excepcional estado de conservación, con una estructura ósea casi completa, lo que permite apreciar con claridad sus tres cuernos característicos, el gran cráneo y la gola ósea que protegía su cuello.
Según la casa de subastas Phillips, esta pieza representa un hallazgo paleontológico de gran valor científico y artístico, por lo que fue elegida como una de las piezas centrales de la exposición Out of This World, dedicada a objetos extraordinarios que conectan el pasado natural de la Tierra con el asombro del presente.
La muestra también incluyó una variedad de objetos inusuales, como una escultura lunar luminiscente, meteoritos, fósiles de pterosaurios, y restos de helechos petrificados, lo que refleja una tendencia creciente entre los coleccionistas privados por adquirir piezas relacionadas con el origen del universo y la historia natural.
Mary Hoskin, presidenta de Ventas Privadas de Phillips, explicó que la curaduría de Out of This World buscó inspirar asombro a través de piezas que conectan con el tiempo profundo del planeta y del cosmos: “Esta exposición es una invitación a mirar más allá de lo que conocemos”.
La venta del triceratops se suma a una ola de subastas de fósiles que han ganado popularidad en años recientes, donde piezas científicamente valiosas son adquiridas por coleccionistas particulares, generando debate en la comunidad académica sobre su destino fuera de museos e instituciones educativas.
