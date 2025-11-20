¿Un triceratops en tu sala? Este fósil se vendió por 5.3 millones de dólares

El esqueleto, apodado “Cera”, corresponde a un triceratops juvenil del periodo Cretácico, con una antigüedad estimada de más de 66 millones de años.

“Cera” mide aproximadamente 2.7 metros de largo y destaca por su excepcional estado de conservación, con una estructura ósea casi completa, lo que permite apreciar con claridad sus tres cuernos característicos, el gran cráneo y la gola ósea que protegía su cuello.

Según la casa de subastas Phillips, esta pieza representa un hallazgo paleontológico de gran valor científico y artístico, por lo que fue elegida como una de las piezas centrales de la exposición Out of This World, dedicada a objetos extraordinarios que conectan el pasado natural de la Tierra con el asombro del presente.