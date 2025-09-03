Turista mexicano sufre robo en la casa de ‘Betty, la fea’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debía ser un sueño cumplido para un joven mexicano fanático de Yo soy Betty, la fea terminó en un momento de angustia, cuando fue víctima de un robo frente a la famosa casa del barrio Soledad en Bogotá, Colombia.
El turista relató que su visita era un regalo de su esposo, planeado desde hacía tiempo como sorpresa. “Yo soy súper fan de Betty desde la pandemia. Conocer la casa era guau”, comentó en un video que rápidamente se volvió viral.
Mientras grababa una selfie en el lugar icónico, un motociclista se le acercó y en cuestión de segundos le arrebató el celular antes de huir a toda velocidad, un modus operandi conocido como motorratón en la capital colombiana.
“Las cosas no salieron como esperaba”, reconoció con resignación el afectado, lamentando la pérdida no solo de su teléfono, sino también de los recuerdos del viaje que tenía guardados en él.
El video del robo ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde internautas expresaron su indignación y advirtieron sobre la inseguridad en zonas turísticas de Bogotá. Algunos recomendaron a visitantes evitar exhibir celulares u objetos de valor al momento de tomarse fotos.
RPO