Turista mexicano sufre robo en la casa de ‘Betty, la fea’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debía ser un sueño cumplido para un joven mexicano fanático de Yo soy Betty, la fea terminó en un momento de angustia, cuando fue víctima de un robo frente a la famosa casa del barrio Soledad en Bogotá, Colombia.

El turista relató que su visita era un regalo de su esposo, planeado desde hacía tiempo como sorpresa. “Yo soy súper fan de Betty desde la pandemia. Conocer la casa era guau”, comentó en un video que rápidamente se volvió viral.

Mientras grababa una selfie en el lugar icónico, un motociclista se le acercó y en cuestión de segundos le arrebató el celular antes de huir a toda velocidad, un modus operandi conocido como motorratón en la capital colombiana.