Turista graba sin permiso en Brasil y recibe brutal lección ciudadana

Florianópolis, Brasil (MiMorelia.com).- Lo que parecía ser una jornada tranquila en la paradisíaca Praia do Campeche, en Florianópolis, terminó convirtiéndose en el centro de una indignación colectiva, cuando un turista estadounidense fue sorprendido grabando a mujeres en traje de baño sin su consentimiento.

De acuerdo con testigos en el lugar, el hombre utilizaba su teléfono móvil con zoom para enfocar partes íntimas del cuerpo de una joven que tomaba el sol. La reacción fue inmediata: varios bañistas lo enfrentaron y lo inmovilizaron, evitando que eliminara las pruebas, hasta que elementos de la Policía Militar de Santa Catarina (PMSC) llegaron al lugar.

Al revisar el dispositivo, las autoridades no sólo encontraron los videos inapropiados, sino también mensajes de WhatsApp que alarmaron aún más. En uno de ellos, presuntamente enviado por un familiar, se leía en inglés: “Buen hallazgo, hijo, por esto te van a dar una buena paliza”.

El ciudadano fue detenido y ahora enfrenta cargos por el delito de “registro no autorizado de intimidad sexual”, figura legal contemplada en el código penal brasileño. De ser hallado culpable, podría enfrentar severas sanciones, en un país que ha fortalecido su legislación para combatir la violencia de género y el acoso digital.