Trump y Putin se reunirán en Budapest para buscar el fin de la guerra en Ucrania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social que sostendrá una reunión con el mandatario ruso Vladímir Putin en Budapest, Hungría, con el objetivo de negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En su mensaje, Trump calificó la llamada telefónica con Putin como "muy productiva", y aseguró que el presidente ruso le expresó su apoyo por los avances diplomáticos alcanzados por Estados Unidos en Medio Oriente. Según Trump, este contexto podría contribuir favorablemente al diálogo sobre el conflicto en Europa del Este.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta ‘ingloriosa’ guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió el mandatario estadounidense.