Trump y Maduro sostienen llamada confidencial en medio de tensión por narcotráfico, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sostuvieron recientemente una llamada telefónica confidencial, en la que abordaron temas de alto impacto como la crisis del narcotráfico en Latinoamérica y la posibilidad de un encuentro diplomático en territorio estadounidense.

De acuerdo con un reportaje del medio estadounidense The New York Times, la conversación ocurrió en los últimos días de la semana pasada y contó con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los políticos más cercanos a Trump.

Fuentes citadas por el diario aseguran que uno de los temas centrales fue la intención de Trump de dialogar personalmente con Maduro sobre el combate al narcotráfico, esto tras incluir a varios cárteles latinoamericanos en la lista de organizaciones terroristas en EE.UU.

Si bien no se llegó a pactar una fecha o lugar para un posible encuentro cara a cara, la llamada representa un inesperado gesto de acercamiento diplomático, en medio de años de tensiones políticas y acusaciones directas de Washington contra el régimen venezolano.

Cabe recordar que Nicolás Maduro ha sido acusado formalmente por autoridades estadounidenses de conspiración para el narcotráfico, e incluso fue vinculado con redes de distribución de cocaína que presuntamente operan desde Venezuela hacia el norte del continente.

Pese a ello, el intercambio telefónico entre ambos mandatarios abre una posible vía de diálogo, en un contexto de creciente presión internacional y operativos anunciados por Estados Unidos contra grupos criminales latinoamericanos.

La revelación de esta llamada se da en el marco del anuncio realizado por Trump sobre el inicio de operaciones terrestres contra cárteles vinculados con Venezuela, los cuales, según información oficial, estarían comenzando "en los próximos días", aunque sin detallar una fecha exacta.

Estas acciones, adelantó Trump, estarán dirigidas contra redes específicas de narcotráfico que han sido rastreadas y asociadas directamente con altos mandos del gobierno venezolano, incluido el propio Maduro.

