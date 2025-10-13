Trump y líderes de 4 países firman acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Egipto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que ha sido calificado como un hecho histórico para Medio Oriente, representantes de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía firmaron este lunes el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, durante una cumbre internacional celebrada en Sharm el Sheij, Egipto. A la reunión acudieron más de 20 líderes mundiales.

El protagonista del encuentro fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido clave en el impulso del acuerdo.

Desde el inicio del proceso, el mandatario norteamericano ha desempeñado un papel central en las negociaciones, lo que quedó reflejado en su participación activa durante la ceremonia en Egipto.

Antes de asistir a la cumbre, Trump realizó una visita oficial a Israel, donde se dirigió al Parlamento para expresar su respaldo al acuerdo, que calificó como “el comienzo de la era dorada de Israel y Oriente Próximo”.

Desde Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se refirió también al acuerdo, aunque no viajó a Egipto. En un mensaje público, agradeció el papel de Trump y señaló que el presidente estadounidense fue “determinante para la vuelta de los rehenes”.

La liberación de rehenes fue otro de los momentos claves de esta jornada. Hamás entregó este lunes a los últimos 20 israelíes que aún permanecían con vida en Gaza, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo. Los liberados ya se encuentran en territorio israelí.

La operación fue seguida con atención por cientos de personas que se reunieron en Tel Aviv, donde las pantallas públicas transmitieron en vivo el momento de la llegada de los rehenes.

En respuesta, Israel comenzó la liberación de prisioneros palestinos, que según estimaciones, alcanzará la cifra de aproximadamente 2,000 personas como parte del proceso acordado.

Este acuerdo de paz representa un nuevo capítulo en la relación entre Israel y Palestina, y refleja el peso de la diplomacia internacional para resolver conflictos prolongados. La comunidad internacional seguirá de cerca su aplicación en los próximos días.