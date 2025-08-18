Mundo

Trump sugiere que Zelenski puede terminar la guerra con Rusia ‘casi de inmediato’

El presidente estadounidense afirma que la guerra en Ucrania podría detenerse si Zelenski así lo decide
france24
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, “puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato”, si así lo decide, en un mensaje que ha generado controversia internacional.

Las declaraciones fueron emitidas a través de su plataforma Truth Social, donde también criticó duramente la postura del gobierno de Kiev respecto a Crimea y su insistencia en integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o puede seguir luchando. Recuerden cómo empezó todo. No se puede devolver Crimea, que Obama cedió (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y nada de que Ucrania se una a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!"
escribió el mandatario

Trump adelantó además que sostendrá una reunión en la Casa Blanca con Zelenski, quien llegará acompañado por figuras clave del escenario europeo: el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente finlandés Alexander Stubb, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Mañana será un gran día en la Casa Blanca. Nunca antes se habían reunido tantos líderes europeos a la vez. ¡Es un gran honor para mí recibirlos"!
agregó Trump en su publicación

En paralelo, Kiril Dmítriev, representante especial del Kremlin para relaciones económicas exteriores, pidió a Europa no interferir con el proceso de paz. “Los belicistas y saboteadores europeos y británicos están en estado de pánico. No deberían seguir obstaculizando la paz”, escribió en su cuenta de X.

Trump también arremetió contra el senador demócrata Chris Murphy, a quien calificó de “peso ligero”, por declarar que “Putin consiguió todo lo que quería” en su reciente visita a EE.UU.

“Nadie consiguió nada, aún es pronto, pero nos estamos acercando”, respondió Trump. “Esta guerra puede terminar ahora, pero personas estúpidas como Chris Murphy, John Bolton y otros lo hacen mucho más difícil”.

La administración estadounidense ha reconocido en meses recientes que Ucrania difícilmente podrá recuperar sus fronteras anteriores a 2014. De hecho, funcionarios como Steve Witkoff, enviado especial de la presidencia, han admitido que “la mayoría de los habitantes de Crimea y del Donbass ha expresado su deseo de unirse a Rusia”.

Rusia ha reiterado que para cesar las hostilidades, Ucrania debe retirar sus fuerzas militares de Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jersón—regiones que Moscú considera parte de su Federación tras referendos realizados en 2022—y reconocer formalmente la anexión de Crimea.

Además, el gobierno ruso exige que Ucrania garantice su neutralidad, se comprometa a no alinearse militarmente con Occidente, y adopte medidas de desmilitarización y “desnazificación”.

Trump considera que declaraciones como las de Zelenski—quien recientemente afirmó que “Crimea sigue siendo parte de Ucrania”—son “muy perjudiciales” para cualquier posible diálogo de paz.

“Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace 11 años, cuando le fue entregada a Rusia sin que se disparara un tiro?”
cuestionó el presidente estadounidense
