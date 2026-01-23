Trump sugiere invocar a la OTAN para contener la migración en la frontera con México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) participe directamente en la vigilancia de la frontera sur de su país, al considerar los flujos migratorios como una amenaza a la seguridad nacional.

La declaración fue realizada durante su regreso del Foro Económico Mundial en Davos, donde el mandatario republicano calificó la migración irregular como una “invasión” y planteó la posibilidad de involucrar al bloque militar en tareas de contención fronteriza.

La propuesta central consiste en invocar el Artículo 5 del Tratado de Washington, que establece el principio de defensa colectiva en caso de un ataque armado contra alguno de los países miembros. Según Trump, esta medida permitiría que naciones aliadas desplieguen tropas en la frontera con México, liberando a los agentes de la Patrulla Fronteriza para otras labores operativas.

“Deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN”, afirmó el presidente, al cuestionar la utilidad de la alianza si no se emplea para proteger lo que considera intereses estratégicos de Estados Unidos frente a la migración.

Especialistas en derecho internacional han señalado que la propuesta enfrenta obstáculos jurídicos, ya que el Artículo 5 solo ha sido invocado una vez, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la migración no encaja en la definición legal de “ataque armado” requerida para activar la cláusula de defensa mutua.