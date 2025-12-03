Trump sugiere dejar expirar el T-MEC y plantea nuevo pacto con México y Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que existe la posibilidad de dejar expirar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rige actualmente el comercio entre los tres países de América del Norte.
Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense señaló que el tratado vence en aproximadamente un año, por lo que su administración evaluará permitir su caducidad o, en su caso, negociar un nuevo acuerdo comercial.
“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, expresó Trump ante medios.
En la misma conferencia, Trump defendió su política de aranceles a la industria automotriz, argumentando que dicha medida ha incentivado a las empresas a trasladar su producción a Estados Unidos, y no a México o Canadá.
“No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles, estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares. Se van de México y de Canadá”, aseguró.
El mandatario republicano destacó que el objetivo es fortalecer la producción nacional de automóviles y autopartes, en el contexto de sus políticas de impulso económico al sector manufacturero estadounidense.
El T-MEC, vigente desde julio de 2020, contempla una revisión obligatoria en 2026. En ese año, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá deberán analizar el desempeño del tratado y acordar si continuará vigente o se renegociará.
De acuerdo con el texto original del acuerdo, si uno de los tres países expresa su intención de no renovar el tratado, este podría finalizar automáticamente tras un período adicional de 16 años, salvo que se logre una nueva ratificación trilateral.
