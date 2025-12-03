Trump sugiere dejar expirar el T-MEC y plantea nuevo pacto con México y Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que existe la posibilidad de dejar expirar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rige actualmente el comercio entre los tres países de América del Norte.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense señaló que el tratado vence en aproximadamente un año, por lo que su administración evaluará permitir su caducidad o, en su caso, negociar un nuevo acuerdo comercial.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, expresó Trump ante medios.

En la misma conferencia, Trump defendió su política de aranceles a la industria automotriz, argumentando que dicha medida ha incentivado a las empresas a trasladar su producción a Estados Unidos, y no a México o Canadá.

“No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles, estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares. Se van de México y de Canadá”, aseguró.